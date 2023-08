Zelensky diz que "povo livre" assinala hoje os 32 anos de independência

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o Dia da Independência é celebrado esta quinta-feira pelo "povo livre" ucraniano, numa altura em que o país enfrenta o 19.º mês da invasão russa.

"O grande povo da grande Ucrânia está hoje a celebrar um grande dia: o Dia da Independência! A celebração de um povo livre. A festa do povo forte. A festa do povo digno. A festa do povo igual", declarou Zelensky num comunicado de imprensa que assinala os 32 anos da independência do país.

O Presidente ucraniano agradeceu sucessivamente aos soldados, às suas famílias, ao pessoal docente, aos médicos, às enfermeiras e a todos os que estão a ajudar a "defender a Ucrânia" face à agressão russa.