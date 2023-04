Zelensky diz que teria lutado até à morte se os russos tivessem atacado o quartel-general em Kiev no início da guerra

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse, este sábado, que teria lutado até à morte se os russos tivessem invadido o quartel-general em Kiev no início da guerra, disse numa entrevista ao canal de televisão 1+1."Sei como disparar. Conseguem imaginar (uma manchete como) 'O Presidente da Ucrânia é levado em cativeiro pelos russos'? Isso é uma vergonha. Acredito que isso seria uma vergonha", disse, citado pela Reuters.Nos primeiros dias após a invasão de 24 de fevereiro de 2022, as autoridades ucranianas disseram que as unidades dos serviços secretos russos tentaram entrar em Kiev, mas foram derrotadas e não conseguiram chegar à rua Bankova, no centro, onde se situam os escritórios presidenciais. Outras unidades russas lançaram um ataque nos arredores de Kiev, mas não conseguiram avançar. As autoridades também registaram várias tentativas de sabotagem sem sucesso no interior da cidade."Penso que se eles tivessem entrado na administração, não estaríamos aqui", disse Zelensky. Não ficou claro a que unidades russas se estava a referir. "Ninguém teria sido feito prisioneiro porque tínhamos uma defesa muito bem preparada na Rua Bankova. Teríamos estado lá até ao fim", disse.Quando lhe perguntaram se tinha uma pistola e se praticava, respondeu que sim, mas rejeitou a sugestão de que a poderia ter utilizado para se matar em vez de ser capturado. "Não, não, não. Não é (para disparar) contra mim próprio. Para ripostar, de certeza", disse.