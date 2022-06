O Presidente Volodymyr Zelensky garantiu esta terça-feira que as forças ucranianas vão continuar a lutar até expulsarem as tropas russas de todo o território nacional, rejeitando qualquer cedência territorial para acelerar o fim do conflito.



“Uma situação de impasse militar não é opção. Temos de conseguir uma desocupação total do nosso território”, disse Zelensky, num discurso por videoconferência, num evento organizado pelo ‘Financial Times’.









