Zelensky diz ter intercetado plano da Rússia para controlar a Moldávia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou, esta quinta-feira, que os serviços secretos ucranianos intercetaram um plano da Rússia que visava destabilizar a ordem política da Moldávia.Zelensky revelou em discurso numa reunião especial do Conselho Europeu que a Ucrânia avisou a presidente moldava, Maia Sandu, sobre as intenções russas, de acordo com a agência de notícias ucraniana Ukrinform."Falei recentemente com a Sra. Sandu e informei-a de que os nossos serviços de inteligência conseguiram interceptar um plano russo desenhado para destruir a situação política na Moldávia. Trata-se de um documento russo que mostra quem, quando e em que condições era possível quebrar a ordem democrática da Moldávia e controlar o país", disse Volodymyr Zelensky.O presidente ucraniano também disse que, após receber o documento, não hesitou e avisou imediatamente a Moldávia das ameaças russas."Não sabemos se Moscovo deu alguma ordem para que este plano avançasse, mas vimos o que eles iam fazer e reconhecemos nisto exactamente o que eles [os russos] já tinham tentado fazer contra a Ucrânia e contra outros Estados, particularmente na Europa. Nada de novo", concluiu Zelensky.Zelensky visitou esta quinta-feira Bruxelas e reuniu com o Conselho Europeu.