Zelensky é a personalidade do ano pela revista Financial Times

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky foi eleito pela revista britânica Financial Times como personalidade do ano, onde é definido como um "porta-estandarte da democracia liberal na disputa global mais ampla contra o autoritarismo, que pode definir o século XXI".



A revista faz a comparação entre Zelensky e o ex-primeiro ministro britânico, Winston Churchil: "Zelensky também personificou a coragem e resiliência do povo ucraniano na luta contra a agressão russa", e justifica a escolha "é por estas razões que o Financial Times escolheu Zelensky como a pessoa do ano".







De recordar que a Ucrânia anunciou, no mês passado, uma conquista importante que resultou na recuperação de mais de 40 localidades no sul do país, onde se iniciou uma retirada das tropas russas da província de Kherson, considerada um novo revés para o presidente russo Vladimir Putin.

O presidente ucraniano disse ainda à Financial Times que, antes da invasão, tentou contactar Vladimir Putin, mas sem sucesso. "Estamos a lutar contra pessoas insanas", concluiu Zelensky.