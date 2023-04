Zelensky e Putin visitam tropas na linha da frente

Separados por pouco mais de 24 horas e algumas centenas de quilómetros, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin visitaram nos últimos dias a linha da frente no Leste da Ucrânia.O líder ucraniano esteve esta terça-feira na cidade de Avdiivka, que os russos tentam sem sucesso cercar há vários meses. Zelensky reuniu-se com os comandantes locais e distribuiu medalhas a soldados, a quem prometeu a "vitória final". "Isso é o que desejo para todos os ucranianos, isso é o mais importante para todos nós", afirmou.Já o líder russo esteve segunda-feira na região ocupada de Kherson e visitou um quartel da Guarda Nacional em Luhansk, acompanhado pelo comandante das forças aerotransportadas, general Mikhail Teplinsky, que terá assumido recentemente novas responsabilidades na ‘operação militar especial’. Esta foi apenas a segunda vez que Putin visitou as regiões ocupadas pela Rússia desde o início da guerra, depois de ter estado no mês passado em Mariupol e na Crimeia.