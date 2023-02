Zelensky está otimista e diz que pode vencer a guerra contra a Rússia

O Presidente ucraniano afirmou esta sexta-feira, em Kiev, que a Ucrânia “tem todas as condições” para expulsar os russos do Leste da Ucrânia, mas para tal precisa de mais apoio militar ocidental, nomeadamente de armas de longo alcance.









“Se recebermos armas de longo alcance não só não deixaremos Bakhmut como desocuparemos o Donbas, ocupado desde 2014”, afirmou Volodymyr Zelensky.

Na primeira cimeira da UE na Ucrânia desde o início da guerra, a pres. da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o pres. do Conselho Europeu, Charles Michel, garantiram apoio “na luta contra a Rússia pelo tempo que for necessário”. Mas nada ficou agendado quanto a armas de longo alcance. O 10.º pacote de sanções à Rússia, também pedido por Zelensky, será aplicado, mas é menos severo do que ele desejaria. E as desilusões não se ficam por aqui: Zelensky viu negado o acesso rápido da Ucrânia à UE, desde logo pela necessidade de mais medidas de combate à corrupção.