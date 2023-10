O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez esta quarta-feira uma visita surpresa a Bruxelas e vai participar na reunião de ministros da Defesa da NATO no quartel-general da Aliança Atlântica.

Estão previstas declarações do chefe de Estado ucraniano pouco depois das 8h30 locais (7h30 em Lisboa), em conjunto com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg.