Zelensky "grato" por "importante" nova ajuda militar dos EUA de 962 milhões de euros

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressou esta quarta-feira a sua "gratidão" aos Estados Unidos pelo novo pacote de ajuda militar de cerca de 962 milhões de euros, "particularmente importante" para ajudar a resistir à invasão russa no Donbass.

"Quero expressar a minha gratidão por este apoio. É particularmente importante para a nossa defesa no Donbass", região do leste da Ucrânia e atual epicentro do conflito com a Rússia, destacou o chefe de Estado ucraniano na sua mensagem de vídeo noturna diária dirigida à nação.

Segundo um comunicado da Casa Branca, o Presidente dos Estados Unidos comunicou esta quarta-feira ao seu homólogo ucraniano que o seu país dará mais mil milhões de dólares (cerca de 962 milhões de euros).