O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, publicou um vídeo de resposta ao ataque desta manhã de segunda-feira à capital, Kiev.Na publicação, o presidente surge no centro da cidade e admite que esta foi uma manhã difícil para a Ucrânia. Zelensky recomenda à população que permaneça nos abrigos e que cumpra todas as regras de segurança.Em relação às forças russas, o presidente ucraniano diz ainda, "eles procuram pânico e caos, eles querem destruir nosso sistema de energia (...) o segundo alvo são as pessoas".