Zelensky pede a Macron ajuda para cessar-fogo em Mariupol

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu esta sexta-feira ao seu homólogo francês, Emmanuel Macron, que interceda junto de Moscovo para conseguir um cessar-fogo em Mariupol, de forma a conseguir a evacuação da cidade.

Macron prometeu trabalhar para conseguir estabelecer um corredor humanitário em Mariupol, através de um cessar-fogo sustentável e anunciado com antecedência suficiente para poder organizar ajuda.

De acordo com uma fonte do Eliseu (a presidência francesa), os dois dirigentes tiveram uma conversa telefónica centrada na "emergência humanitária" naquela cidade do sudeste da Ucrânia, sitiada há vários dias pelo exército russo.