Zelensky pede a ucranianos em território ocupado que evitem bases militares russas

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu aos ucranianos em território ocupado pelas tropas russas que não se aproximem das bases militares dos invasores, salientando também a importância de fazer com que Moscovo se "canse" da guerra.

"Peço a todo o nosso povo na Crimeia, nas outras regiões no sul do país, nas zonas ocupadas em Donbass e em Kharkiv que tenham muito cuidado. Por favor, não se aproximem das instalações militares do exército russo e de todos os locais onde armazenam munições e equipamento", disse Zelensky durante o habitual discurso à nação noturno.

O Presidente alertou para os novos relatos que surgem "todos os dias e todas as noites" de explosões em território ocupado pela Rússia.