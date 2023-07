Zelensky pede mais sistemas de defesa aérea quando se intensificam combates em Bakhmut

A Ucrânia pediu hoje mais sistemas de defesa aérea, após novo ataque russo com 'drones' no nordeste do país, enquanto se intensificam as batalhas no terreno, sobretudo em Bakhmut (leste), um mês depois do início da contraofensiva ucraniana.

"Infelizmente, o nosso Estado ainda não possui sistemas de defesa aérea de qualidade suficiente para proteger todo o nosso território e abater todos os alvos inimigos", disse o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, referindo-se a um ataque com 'drones' na região nordeste de Sumi, que provocou três mortes.

Segundo o chefe da Administração Militar em Sumy, Dmitro Zhevitsky, os alarmes antiaéreos não soaram quando os 'drones' Shahed, de fabrico iraniano, causaram a tragédia na segunda-feira.