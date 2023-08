O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu na segunda-feira “paciência” com o ritmo lento da contraofensiva e mostrou-se confiante no sucesso das ações militares em curso.



“A contraofensiva é complicada e é possível que seja mais lenta [do que o esperado]”, afirmou Zelensky numa mensagem em vídeo, na qual sublinhou que a operação decorre como planeado e destacou a importância de as forças de Kiev terem a iniciativa no campo de batalha.









