Zelensky pede para o Brasil apoiar as sansões contra a Rússia em chamada com Bolsonaro

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu esta segunda-feira ao seu homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro, para que apoie e adote as sanções internacionais contra a Rússia decretadas pelo Ocidente após a invasão russa ao território ucraniano, em Fevereiro passado. O pedido foi avançado por Zelensky num telefonema que fez no final da manhã, pelo horário brasileiro, para Bolsonaro.

"Tive uma conversa com o presidente do Brasil. Informei sobre a situação no front. Discutimos a importância da retomada da exportação dos grãos ucranianos para prevenir uma crise global de alimentos provocada pela Rússia. Eu pedi para todos os parceiros apoiarem as sanções adotadas contra o agressor", escreveu Volodymyr Zelensky no seu twitter após a conversa com Bolsonaro.

O pedido do presidente ucraniano, no entanto, não deve ser bem sucedido. A diplomacia brasileira até tem acompanhado o resto dos aliados na condenação formal na ONU da invasão russa à Ucrânia, mas Jair Bolsonaro, um dos poucos aliados internacionais do presidente russo, Vladimir Putin, não permitiu que o Brasil adotasse as sanções estabelecidas por EUA, Europa e outros países como punição pela guerra.

Antes pelo contrário, ainda semana passada Bolsonaro e Putin falaram por telefone, e o russo garantiu ao brasileiro que ia fazer chegar ao Brasil os fertilizantes e defensivos agrícolas de que o país precisa para manter a sua pujante agricultura. Em troca, Bolsonaro evita condenar pessoalmente a Rússia pela invasão à Ucrânia e continua a classificar Putin como um bom amigo e um homem amante da paz.

Tendo começado a defender nos últimos dias que é preciso acabar com o conflito e que ia dar a Zelensky a solução para o fim da guerra, Bolsonaro não detalhou no entanto que solução seria essa. E até à tarde desta segunda não tinha sido divulgado pelo governo de Brasília se esse tema foi abordado na conversa entre os dois presidentes.