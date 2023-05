O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mostrou-se este domingo confiante de que é possível infligir uma “derrota irreversível” à Rússia ainda este ano e voltou a rejeitar quaisquer negociações de paz que não reconheçam as principais exigências de Kiev.



Falando em Berlim após um encontro com o chanceler alemão, Olaf Scholz, Zelensky começou por agradecer a “fantástica solidariedade” do país anfitrião, que na véspera anunciou um novo pacote de ajuda militar de 2,7 mil milhões de euros à Ucrânia, o maior desde o início da guerra, e afirmou que a continuação do apoio ocidental é crucial para acelerar o fim do conflito.









