Zelensky quer retirar todas as pessoas em Mariupol, apesar de ataques russos

O Presidente da Ucrânia garantiu que, apesar dos contínuos ataques russos contra Mariupol, as autoridades de Kiev trabalham "todos os dias" para retirar todas as pessoas ainda na cidade, incluindo no complexo siderúrgico de Azovstal.

Numa declaração divulgada na internet, na terça-feira à noite, Volodymyr Zelensky afirmou que 156 civis foram retirados e já chegaram a Zaporijia, cidade sob controlo da Ucrânia, a 230 quilómetros a noroeste de Mariupol.

Zelensky agradeceu o esforço de todos os que participaram na operação e garantiu que continua a ser feito "tudo o que é possível para retirar civis de Mariupol e Azovstal".