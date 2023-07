Zelensky visita Ilha das Serpentes para assinalar os 500 dias de guerra

"Ilha das Cobras. A ilha livre da Ucrânia livre. Sou grato a todos os que lutaram aqui contra os ocupantes. Comemoramos os heróis que deram as vidas nesta batalha – uma das mais importantes durante a guerra em grande escala. Glória a todos os que lutam pela segurança no nosso Mar Negro", disse Zelensky no Twitter.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinalou os 500 dias da guerra com um vídeo filmado na Ilha das Serpentes, no Mar Negro, prometendo que a Ucrânia recuperará todas as partes do território ainda ocupadas pela Rússia.No vídeo, Zelensky coloca flores na ilha para homenagear aqueles que deram a vida a defender a Ucrânia durante os primeiros dias da invasão.A Ilha das Serpentes foi capturada pelas forças russas no início da invasão devido à sua importância estratégica e permitiu que as forças russas lançassem um bloqueio aos portos de Odessa.As forças russas retiraram-se da ilha no final de junho de 2022.