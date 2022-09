Zelensky visita Izium, a cidade ucraniana retomada aos russos no fim de semana

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, realizou esta quarta-feira uma visita-surpresa à cidade de Izium, retomada no fim de semana pelas forças de Kiev, e mostrou-se confiante na expulsão das tropas russas de todo o território ucraniano, embora não se tenha comprometido com prazos.









“Vamos retomar todas as nossas terras, incluindo a Crimeia. Não sei quando, ninguém sabe. Mas temos planos e vamos conseguir, porque é a nossa terra e o nosso povo”, garantiu Zelensky, que agradeceu a coragem dos militares ucranianos que nas últimas semanas retomaram mais de oito mil quilómetros quadrados de território aos russos, a maioria na região de Kharkiv. “Antes, as pessoas olhavam para cima e viam o céu azul. Agora só procuram uma coisa quando olham para cima: a bandeira ucraniana. Isso significa que o nossos heróis chegaram e o inimigo fugiu”, afirmou o Presidente, frisando que “talvez seja possível ocupar temporariamente o nosso território, mas é impossível ocupar o povo ucraniano”.

Sobre a completa devastação na cidade, ocupada pelos russos durante quase seis meses, Zelensky disse ser “chocante mas não surpreendente”. “Não me surpreende porque já vimos isto em Bucha e noutras cidades. Os edifícios destruídos, as pessoas mortas”, afirmou, referindo-se aos relatos de torturas e execuções sumárias de civis levadas a cabo pelas forças de ocupação.









Leia também De Makariv a Voznozensk: Tropas ucranianas passam à ofensiva ao fim do primeiro mês de guerra Após retomarem praticamente toda a província de Kharkiv na última semana, num contra-ataque-relâmpago que levou à debandada das forças russas, as tropas ucranianas estão agora perto da fronteira da região de Luhansk, tomada pelos russos em junho, e procuram igualmente avançar na região de Donetsk, onde foram relatados combates intensos junto à cidade de Lyman, com as forças pró-russas a garantirem que conseguiram suster, para já, o avanço ucraniano.

Pormenores

Putin rejeitou acordo de paz

Um enviado do Kremlin conseguiu, nos primeiros dias da guerra, negociar um acordo de paz com Kiev que satisfazia as principais exigências da Rússia, incluindo que a Ucrânia nunca faria parte da NATO, mas o acordo foi rejeitado por Vladimir Putin, noticiou a Reuters.





“Deus é contra a guerra”



O Papa Francisco disse esta quarta-feira num encontro inter-religioso no Cazaquistão que “Deus é contra a guerra”, numa crítica velada ao patriarca ortodoxo russo Kirill, que apoiou a invasão da Ucrânia e recusou estar presente no encontro.