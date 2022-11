Zelensky visita Kherson após retirada das tropas russas

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez uma visita inesperada à cidade da Ucrânia recentemente libertada, Kherson, esta segunda-feira. Zelensky considera que este terá sido um dos maiores sucessos do país desde o início do conflito armadado.Segundo o jornal The New York Times, o presidente ucraniano terá dito perante centenas de pessoas que "passo a passo, estamos a chegar a todo o nosso país", ao qual acrescenta "estou feliz por estarmos em Kherson".A visita de Zelensky a Kherson reflete a força e ousadia que a Ucrânia tem ganho com o passar do tempo. A cidade de Kherson assume-se como um forte ponto estratégico, uma vez que é um porto vital do Mar Negro e uma porta de entrada para a Crimeia, tendo sido a primeira cidade ucraniana a ser dominada pelas tropas de Putin desde o inicio da guerra.O presidente ucraniano, durante a sua visita à cidade reconquistada, foi cercado por soldados e oficiais da polícia que transportavam espinguardas, e foi recebido por uma multidão que o aplaudia e gritava "glória à Ucrânia", segundo o The New York Times.A retirada das tropas russas de Kherson foi um golpe duro para o Kremlin Vladimir Putin, que ambicionava conquistar todo o sul da Ucrânia.