Zelensky visita zona afetada pelas inundações após explosão da barragem de Kakhovka

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou esta quinta-feira a região inundada de Kherson, no sul do país, para discutir as operações de emergência após as inundações causadas pela destruição da barragem de Kakhovka."Foram discutidas muitas questões importantes. A situação operacional na região em resultado da catástrofe, a evacuação da população das potenciais zonas de inundação, a eliminação da emergência causada pela explosão da barragem, a organização do apoio à vida nas zonas inundadas", disse Zelensky no Telegram citado pela Reuters."É importante calcular os danos e atribuir fundos para compensar os residentes afetados pela catástrofe e desenvolver um programa para compensar as perdas ou relocalizar as empresas na região de Kherson", acrescentou Zelenskiy.