"Ucrânia não vai permitir uma derrota": Zelesnky discursa na ONU e pede mais sanções à Rússia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi chamado a intervir, esta quarta-feira, na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, num discurso gravado.O presidente da Ucrânia refere que a vizinha Rússia não quer permitir a paz que a Ucrânia deseja. Acrescenta também que o seu homólogo russo está contente com esta guerra e que "a Ucrânia não vai permitir uma derrota já que tem resistido no campo de batalha".A Ucrânia vai continuar a lutar pela independência, "prometo lutar pelas áreas ocupadas e pela garantia do cumprimento dos diretos humanos", acrescentou o líder ucraniano.Zelensky pede também que o invasor seja punido e reforça o pedido de aplicação de punições à Rússia. Houve tempo para apelar a que um tribunal internacional julgasse os crimes de guerra que estão a ser cometidos na Ucrânia.Por fim, o presidente ucraniano faz menção às centenas de corpos que são encontrados em território ucraniano, não só de militares como também de civis. Alerta para o facto de a agressão continuar enquanto decorre esta Assembleia-Geral, nas Nações Uinidas.