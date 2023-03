A intervenção de dois agente da PSP permitiu resgatar uma mulher, de 84 anos, surda-muda, de uma casa em chamas, na Parede. Vítima de violência doméstica, foi atacada pelo ex-marido, de 94 anos, com um banco. A seguir, o agressor pegou fogo à casa.Uma patrulha da PSP arrombou a porta e entrou na casa em chamas, encontrou a idosa inanimada no chão. Retirou-a do local, salvando-lhe a vida.Telefone: 760 200 903