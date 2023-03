O insistente ladrar do cão alertou os vizinhos. Um deles atirou-se do primeiro andar para salvar a mulher que estava a ser atacada pelo marido.Apesar de ter um pé fraturado, Joel Batista da Silva saltou de uma altura de três metros e meio e tirou o agressor de cima da vítima, de 34 anos, que foi esfaqueada várias vezes e brutalmente agredida a murro e pontapé pelo marido, em Cantanhede, no dia 29 de janeiro deste ano.Telefone: 760 200 921