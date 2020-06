"Agradecem-me pelo meu trabalho"

Funcionário na caixa de uma cadeia de supermercados, em Espinho, Daniel Duarte, de 26 anos, viu as suas rotinas de trabalho mudarem radicalmente devido à pandemia."A minha maior preocupação é não saber se levo o vírus para casa. Lido com muita gente diariamente. Estar na linha da frente é uma responsabilidade muito grande. É gratificante, mas também muito cansativo", contou.Há três anos a trabalhar na loja do centro da cidade, Daniel diz que nem sempre foi fácil exercer as funções durante o período do estado de emergência. "Mexemos no dinheiro, nos cartões das pessoas. É preciso estar atento às entradas, ao distanciamento, ao uso de máscara... E nem todas as pessoas estão dispostas a respeitar o nosso trabalho nem a segurança dos outros. Esse foi sempre um dos meus maiores medos. Mas também há as coisas boas. Tenho pessoas que me agradecem pelo meu trabalho", explicou