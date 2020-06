Trabalhar com a máscara sempre colocada é a alteração mais visível na rotina diária de Águeda Matias, que mantém aberta, com o marido, José Matias, a mercearia Confiança, no centro histórico de Leiria. À entrada na loja, no balcão, há gel desinfetante, que os clientes usam sempre que pretendem servir-se de frutas ou legumes. "Deixámos de levar as caixas para a rua porque toda a gente mexia".Quando a pandemia se instalou, Águeda Matias receou pela vida do marido, que é de risco, por ter transplantado um rim. Ainda chegaram a fechar a mercearia, mas por pouco tempo. "Os clientes estavam a precisar de nós e dos nossos produtos, por isso voltámos para a loja e ainda bem que o fizemos", diz Águeda Matias, adiantando que as vendas "ainda não voltaram ao ritmo" habitual."As pessoas vão saindo aos poucos, o que vale é que temos algumas encomendas para entregar em casa", conta.