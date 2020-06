"Fui um eremita na minha casa"

Carlos Dinis, 39 anos, enfermeiro no Hospital da Covilhã há 17, impôs a si próprio um regime de isolamento que, desde março, o privou do afeto da mulher, do filho de sete anos e dos amigos. "Durante três meses vivi sozinho no primeiro andar da casa. Só descia ao rés-do-chão de máscara e comia numa divisão à parte. Fui um eremita na minha própria casa", conta.Lembra o receio dos primeiros dias e as notícias trágicas que chegavam de Espanha e Itália: "Havia medo. Não sabíamos se tínhamos equipamento suficiente ou adequado e houve uma revolução nos serviços e nos circuitos do Hospital, mas o empenho de todos foi fantástico e a resposta positiva".Carlos Dinis apreciou as manifestações de apoio: "As palmas deram ânimo, mas continuamos a ser ignorados quando pedimos melhores condições. Não há reconhecimento quando um enfermeiro com 17 anos de trabalho ganha o mesmo que um acabado de formar".