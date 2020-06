Heróis da guerra ao vírus

Um batalhão de elite foi mobilizado para a linha da frente na guerra à Covid-19. Milhares de médicos, enfermeiros, bombeiros, pessoal do INEM, polícia, militares da GNR e Forças Armadas garantiram a saúde e a segurança dos portugueses nos dias críticos do combate à pandemia do século. Juntos, unidos, determinados, deram um exemplo ao mundo de como um pequeno País, de recursos limitados, pode ser maior que os grandes.Mas não foram os únicos. No ataque ao inimigo invisível, um não menos importante conjunto de homens e mulheres, dos mais diversos setores de atividade, garantiram que Portugal continuasse a funcionar nas semanas duras do confinamento, assegurando os bens e serviços essenciais às populações.Trabalhadores dos supermercados, das bombas de gasolina, da recolha do lixo, das farmácias, do pequeno comércio, dos restaurantes que funcionaram em modo takeaway. Sem estes combatentes nas trincheiras, a guerra ao novo coronavírus estaria perdida.