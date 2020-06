Gil Angélico tem 28 anos e é enfermeiro há cinco. Há dois meses que está afeto à área dedicada à Covid-19 do serviço de Urgência de Mirandela: "Foi algo novo e desconhecido", considera.O concelho foi o primeiro no distrito de Bragança a registar um caso positivo: "A adaptação foi desafiante, porque lidámos com a reorganização dos serviços e com um inimigo que não conseguimos ver. Exigiu muito de nós", explica. E a todas as mudanças e desafios junta-se ainda a parte emocional: "Tivemos de nos afastar daqueles que mais nos são próximos numa altura em que também precisávamos de mais conforto".A maior do tempo é passado na unidade hospitalar, e o restante isolado para "evitar ser um veículo de transmissão". O companheirismo entre os colegas saiu reforçado. "O apoio que encontrámos no seio da equipa manteve-nos focados e motivados para dar a melhor resposta possível", conta.