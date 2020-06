“Mais difícil com o meu pai infetado”

Cátia Saraiva é médica pneumologista do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Integra o chamado Grupo Covid do Hospital de Portimão, que junta médicos, enfermeiros e auxiliares de saúde que se dedicam exclusivamente a tratar doentes com Covid-19.Está na chamada linha da frente na luta contra a pandemia, mas tudo se tornou duplamente mais doloroso depois de saber que também o seu pai estava infetado com o vírus que ela combatia diariamente, ao lado dos colegas."Foi ainda mais difícil porque o meu pai também foi infetado e esteve internado com Covid. Foi complicado passar por essa situação, principalmente nos primeiros dias porque nem conseguia falar com ele", revelou ao CM Cátia Saraiva, que confessa que se colocou "no lugar dos doentes que não tinham contacto com os seus familiares". Continuou sempre a trabalhar e ajudou a recuperar vários doentes.