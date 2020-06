“Medo era de levar o vírus para casa”

Tem 42 anos, é casado e pai de dois filhos (4 e 11 anos) e está, desde o início da pandemia, na linha da frente do combate à Covid-19. "O maior medo era o de levar o vírus para casa", diz Rui Araújo, adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos.Confessa que o caso que mais o marcou, nesta batalha de quase três meses, foi a evacuação do lar da Pousa, em Barcelos. "Foi dos primeiros casos de retirada de utentes em massa de um local para outro, devido à epidemia, e víamos nos olhos dos idosos o medo e a incerteza quanto ao futuro", assegura o bombeiro."Tudo isto mudou muito os nossos hábitos e as nossas rotinas", afirma Rui Araújo, acrescentando que do que sente mais saudades é do "convívio e da camaradagem com os colegas".Mas o medo, esse, reside em casa, onde estão a mulher e os filhos. "Nunca mais entrei com a farda em casa. Mudo sempre de roupa na garagem", diz.