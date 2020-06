"Momentos como estes revelam o melhor de nós"

Médica militar, internista, de 38 anos, adiou o casamento e esteve três meses longe da família para coordenar o internamento de doentes com Covid-19 no Hospital das Forças Armadas/Porto. "Tivemos 86 internados, o dobro da nossa normal capacidade.Um enorme trabalho de equipa." Impressionou-a "a nossa fragilidade, como indivíduos e como sociedade. Um vírus conseguiu virar a nossa vida de pernas para o ar!".A missão foi "uma viagem numa montanha russa!", com "nervosismo" inicial, "angústia", "alegria" e final de "realização". Trabalho gratificante, com "grande esforço", "dedicação e camaradagem" em que "os bons resultados pareceram vitórias dignas de comemoração". "São momentos como estes que revelam o melhor de nós. Fiz o que mais gosto", resume.