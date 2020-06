"Não quero sentir que posso estar a infetar os meus"

Pedro Marques tem 24 anos e é enfermeiro nos Cuidados Intensivos do hospital de São José, em Lisboa. A viver sozinho há mais de dois meses, para evitar o contágio da família, o jovem profissional de Saúde teme que o pior ainda não tenha passado."Quero voltar a estar com os meus, mas a verdade é que continuamos a ter doentes com um quadro grave e eu não quero voltar a sentir que posso estar a infetar os meus ao voltar a casa porque posso não estar limpo", conta Pedro Marques, lembrando a severidade da doença."É assustadora a forma como os doentes se deterioram", lamenta. Sobre os últimos meses, o enfermeiro destaca a entreajuda com os colegas. "Acabámos por nos agarrar muito uns aos outros. A união entre todas as classes profissionais foi muito bonita", recorda.