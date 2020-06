Com coragem e "muito esforço" Silvino Costa, 80 anos, manteve aberto o posto de abastecimento de combustíveis de que é proprietário em Amoreira, Óbidos, durante o estado de emergência."Tive um receio relativo, mas nunca rejeitei vir ajudar, ver a pressão dos pneus ou dar apoio aos clientes, que podiam ter dificuldades", declarou Silvino Costa. "Ninguém deixou de ser servido", assegurou.Adotou medidas de proteção para se "resguardar" e proteger os clientes, mas recusou fechar: "Não fazia sentido fazê-lo porque temos de nos lembrar dos clientes nas horas boas e más. Era importante estar ao lado deles, é a nossa missão". A Petróbidos - posto mais antigo em atividade no concelho fundado em 1980 - tem cinco funcionários. Só no mês de abril é que a empresa aderiu ao layoff, reduzindo 5 horas a dois deles, o que permitiu manter a atividade sem sobressaltos. Já retomou o funcionamento normal.