"O H1N1 ajudou a preparar-nos"

"Por causa da situação do H1N1, há cerca de 10 anos, já tínhamos o ‘know-how’ a nível de proteção individual e da limpeza e higiene das superfícies. Por isso a preparação para esta pandemia foi mais fácil. Ajudou a preparar-nos", recorda Márcio Teixeira, subchefe dos Bombeiros Sapadores de Faro, corporação onde está desde 2002.Com 39 anos e dois filhos menores, de 11 e 17 anos, um dos grandes receios de estar na linha da frente da pandemia da Covid-19 era levar o vírus para casa. "A minha mulher trabalha numa farmácia, por isso também trabalhou sempre. Tínhamos de ter sempre cuidados redobrados de higiene ao entrar em casa", recorda Márcio Teixeira.Mas nem estes receios o demoveram de se manter no ativo: "Somos profissionais que os portugueses confiam, por isso nem sequer me passou pela cabeça ficar em casa. Sabíamos que tínhamos de fazer a nossa parte", revela.