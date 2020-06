"Na primeira semana após ser declarado o estado de emergência foi assustador. Parecia uma cidade fantasma e quase não tínhamos clientes", recorda Jorge Dias, de 45 anos, que com a mulher - Susana, de 43 - mantiveram sempre aberto o quiosque Portimonense, na baixa de Portimão.Apesar do receio, o casal nunca equacionou fechar as portas , tendo tomado cuidados para minimizar os riscos. "Fomos os primeiros na cidade a colocar um acrílico para fazer a separação dos clientes", conta Jorge, que revela que "o mais complicado foi ter de lidar com dinheiro". O casal tem dois filhos, mas o mais velho já constituiu a sua família.O mais novo, de 21, é estudante universitário em Beja. "Ficou sempre lá, de forma a não estarmos todos juntos durante a pandemia", explica.