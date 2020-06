"O take-away não pagou as contas"

"Foram meses de muita angústia e incerteza. O serviço take-away deu para disfarçar, para sobreviver, mas não deu para pagar as contas", explicou Amílcar Sequeira, 55 anos, proprietário do restaurante O Viso, às portas da cidade de Viseu.O responsável, casado e com um filho, ambos funcionários da casa, não despediu nenhum dos oito trabalhadores, mas recorreu ao layoff. "O que não queria mesmo era despedir. O restaurante é familiar e, para mim, todos os funcionários são parte da família", realçou.Em plena crise pandémica servia para fora, em média, entre 15 e 20 refeições diárias. O cabrito assado no forno e os bifinhos ao alho foram os pratos mais requisitados. O espaço voltou a abrir as portas a 18 de maio e começa agora a sentir alguma retoma. "Os primeiros dias foram fracos. As pessoas tinham algum receio mas agora a casa está a recompor-se", complementou Amílcar Sequeira.