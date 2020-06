“Ruas vazias foi penoso e triste”

"Lisboa tem estado na vanguarda e de repente ficou vazia. Foi penoso e triste ver as ruas habitualmente cheias de vida totalmente vazias. Mexeu com o nosso íntimo. O desconfinamento trouxe ânimo", confessa o subintendente Pedro Fortes, comandante das 2ª e 5ª Divisões da PSP de Lisboa.Lidera "com orgulho" 400 operacionais responsáveis por quase ‘meia cidade’, alguns dos quais estiveram "um mês sem ver mulher e filhos, sem ir a casa", isto enquanto "tentavam perceber com o que iam lidar, de que forma este vírus ia mudar a sua vida"."Mas isso não quebrou o espírito, pelo contrário. Houve uma rápida adaptação ao contexto, o que levou muitos polícias a quererem fazer mais turnos de serviço, houve muito voluntarismo", diz o responsável. Pedro Fortes afirma que "os lisboetas tiveram uma grande consciência cívica" e demonstraram "com aplausos a aceitação que têm em relação à PSP".