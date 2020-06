"Foi estranho, foi diferente. As ocorrências giravam todas à volta deste tema. Menos acidentes, menos intervenções, as denúncias eram todas sobre ajuntamentos, cafés abertos. Foram dois meses neste padrão. Tudo o resto desapareceu, perdeu relevância. Este vírus até a vida policial mudou", recorda a comandante do subdestacamento de Alcabideche da GNR, em Cascais.A tenente Inês Rabaça, que lidera um efetivo de 55 elementos, admite que "no início houve receio pois por baixo da farda está uma pessoa", mas que os militares têm "orgulho por terem ajudado num momento muito difícil para o País"."As dinâmicas mudaram, houve muita sensibilização, muita proximidade com idosos, muitos deles confusos e com receio. Mas isso também permitiu às populações verem que as forças de segurança não existem só para repressão. Essa mensagem passou", explica esta oficial da GNR.