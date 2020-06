"Vivi na cave e via a família à janela"

Coordena a equipa Covid no Serviço de Urgência do Hospital de S. João, Porto, e mal a epidemia chegou ao Norte, fez uma pergunta a si mesmo: deveria a mulher - com a qual está casado há 24 anos - e os três filhos ficarem em risco? "Fui viver para a cave de minha casa no início da pandemia. Via a minha família à distância, à janela. Não havia toque, mas conseguíamos contactar nos poucos momentos em que eu ia a casa", indicou ao CM.



O médico, que já prestou cuidados médicos no Irão e na República Centro-Africana, garante que, no S. João, "nunca houve momentos de desespero". Mas reconhece que "passar pela cabeça que o nosso ‘quintal’, organizado e topo de gama em comparação, podia não ser capaz de dar resposta a tudo o que entrava pela casa dentro, foi muito desafiante". E acrescenta: "O que mais me marcou foi toda a ‘entourage’ [grupo dedicado] que se soube reinventar para responder à pandemia".

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus Mapa da situação em Portugal e no Mundo. Saiba como colocar e retirar máscara e luvas Aprenda a fazer a sua máscara em casa Cuidados a ter quando recebe uma encomenda em casa. Dúvidas sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Ver comentários