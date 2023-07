Agosto, para a maioria dos portugueses o mês de eleição das férias, arranca, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, com dias de sol e de calor. São esperadas temperaturas superiores a 30 graus na maior parte do território.O bom tempo previsto para a última semana deste mês estende-se, assim, para o início da agosto, período em que são esperados mais de um milhão de fiéis em Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude. Durante o encontro católico presidido pelo Papa Francisco estão previstos 27 graus na terça-feira (1 de agosto) e 29 na quarta-feira (2 de agosto). Para os dias 3, 4, 5 e 6 as temperaturas deverão ser de 30 graus, com céu limpo.