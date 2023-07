O regime de perdão de penas e de amnistia proposto pelo Governo no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) contou esta terça-feira, durante um debate no plenário da Assembleia da República, com um apoio quase consensual dos partidos com assento parlamentar – o Chega foi a exceção. O diploma, que vai abranger jovens entre os 16 e os 30 anos, idade-limite da Jornada, vai ainda ser debatido e limado pelos deputados em sede da especialidade.









