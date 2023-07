JMJ AO MINUTO: Imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima no Tejo rumo a Lisboa

Ao minuto Atualizado a 31 de jul de 2023 | 17:05

16:15 | 31/07 Diogo Carreira Dezenas de embarcações acompanham viagem da imagem de Nossa Senhora até Lisboa A carregar o vídeo ...

15:52 | 31/07 Diogo Carreira Imagem de Nossa Senhora a entrar no barco onde vai seguir para Lisboa A carregar o vídeo ...

15:23 | 31/07 Sandro Bettencourt Peregrinos almoçam junto à imagem de Nossa Senhora antes desta partir de barco A imagem de Nossa Senhora de Fátima fica à sombra de um pinheiro enquanto os peregrinos fazem uma pausa para almoçar. A imagem seguirá de barco para Lisboa.



Imagem ficará guardada na igreja de São Tomás de Aquino, em Lisboa.

15:21 | 31/07 Nuno André Ferreira Peregrinos juntam-se num jardim perto do mercado da Figueira da Foz Peregrinos juntam-se num jardim perto do mercado da Figueira da Foz

15:17 | 31/07 Sandro Bettencourt Peregrinos aguardam pela imagem de Fátima em Vila Franca de Xira Peregrinos aguardam pela imagem de Fátima em Vila Franca de Xira

acompanha ao minuto a Jornada Mundial da Juventude. De Norte a Sul do País, siga todos os acontecimentos importantes do maior evento católico do mundo que este ano se realiza em Portugal.