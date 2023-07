“Aqui não se pode entrar. Nem a polícia lá vai”, avisa António Dias, um descendente de portugueses que, desde há duas décadas, ganha a vida como taxista em Buenos Aires. Estamos junto à favela 11.12.14, no Bairro de Flores, não muito longe do estádio do San Lorenzo, o clube do Papa.



O bairro onde Francisco nasceu é dos mais perigosos da capital argentina.









