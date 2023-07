Costa assinala que municípios serão "grandes beneficiários líquidos" do investimento feito a propósito da JMJ

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta segunda-feira que os municípios, em especial de Lisboa e Loures, serão "os grandes beneficiários líquidos" do investimento feito a propósito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre esta semana naquela região.

"Estas jornadas são jornadas de cidadania e fazem-se naturalmente com o território, para o território", afirmou, considerando que os municípios "serão os grandes herdeiros daquilo que de material fica destas jornadas".

António Costa disse que "o espiritual ficará seguramente no coração dos crentes, no coração de toda esta geração que vai participar e daquilo que chegará a cada canto do mundo da mensagem que Sua Santidade aqui deixará às novas gerações".