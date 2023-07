Diocese de Viseu recebe dois mil peregrinos para a JMJ. A maioria de França

Dois mil peregrinos de vários países, a maioria dos quais de França, vão participar nos Dias na Diocese de Viseu, cujo programa tem como pilares o acolhimento, a cultura, a missão, o desporto e o envio.

"Conseguimos dinamizar a diocese de uma forma global, integrámos toda a gente", disse à agência Lusa o coordenador do Comité Organizador Diocesano (COD) de Viseu para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, Fernando Chapeiro.

O responsável explicou que "uma forma de integrar todas as paróquias foi, no desenvolvimento e na definição dos programas para os Dias na Diocese, pedir-se que elaborassem um programa de acordo com os cinco pilares".