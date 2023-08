Duzentas mil pessoas recebem o Papa no Santuário de Fátima

Duzentas mil pessoas estão este sábado no Santuário de Fátima para receber o Papa Francisco, anunciou a sala de imprensa da Santa Sé.

"As autoridades em Fátima estimam que estejam presentes cerca de 200 mil pessoas no Santuário para a recitação do terço", divulgou a Santa Sé.

Francisco está este sábado em Fátima durante duas horas para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia, no âmbito da sua deslocação de cinco dias a Lisboa para presidir à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), considerado o maior evento da Igreja Católica.