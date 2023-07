JMJ vai contar com 16 mil elementos das forças de segurança, proteção civil e emergência médica

O Governo apresentou esta sexta-feira o plano de mobilidade e segurança para as Jornadas Mundiais da Juventude que decorrem entre os dias 1 e 6 de agosto em Lisboa. Cerca de 16 mil elementos das forças de segurança, proteção civil e emergência médica vão estar dedicados à operação.

A apresentação do plano contou com a presença da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, do coordenador do Grupo de Projeto para a JMJ, José Sá Fernandes, e do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, Paulo Vizeu Pinheiro.

Plano de Segurança para JMJ2023

Plano de mobilidade e transportes para a JMJ2023

"Estes planos são transversais e abarcam muitas forças de segurança", começou por dizer a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.Ana Catarina Mendes adiantou que se trata de "um trabalho profissional" que foi elaborado nos últimos 400 dias e que envolveu todos os membros do Governo."O plano teve cooperação com outras forças de segurança internacionais. Esta é uma cooperação entre todos", acrescentou.Ana Catarina Mendes afirmou ainda que Portugal demonstrará que "perante um desafio de um evento desta natureza" estará à "altura de bem receber e acolher" e garantiu que o "trabalho desenvolvido nos últimos 400 dias envolveu todas as áreas do Governo".Em relação aos transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa vão ser disponibilizados diariamente mais 1,1 milhões de lugares.De acordo com a apresentação disponível no Portal do Governo, entre os dias 1 e 4 de agosto serão disponibilizados por dia mais 354.000 lugares, dos quais 119.000 no modo rodoviário, 90.000 em comboios, 143.000 em metro e metro de superfície e 2.000 em barcos.

Quanto aos dias 5 e 6, está prevista a disponibilização diária de mais 780.000 lugares, sendo 429.000 de modo rodoviário, 170.000 em comboios, 154.000 em metro/metro de superfície e 27.000 em barcos.

No total, serão mais 1.134.000 lugares disponíveis diariamente.