Estimadas 400 mil pessoas no primeiro encontro com o Papa no Parque Eduardo VII

As autoridades estimam para esta quinta-feira a presença de 300 a 400 mil pessoas no Parque Eduardo VII e Avenida da Liberdade, em Lisboa, para assistirem ao primeiro encontro com o Papa Francisco no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.

"Existe a previsão de que possam estar presentes entre 300 a 400 mil pessoas", disse o porta-voz do Sistema de Segurança Interna (SSI), Artur Querido, na conferência de imprensa diária sobre a operação de segurança da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que cumpre esta quinta-feira o terceiro dia.

Artur Querido recordou que todos os peregrinos não inscritos na JMJ devem dirigir-se para a Avenida da Liberdade, uma vez que o espaço no Parque no Eduardo VII está reservado para os peregrinos inscritos.

Segundo o SSI, os peregrinos inscritos na JMJ devem dirigir-se, na zona do Parque no Eduardo VII, aos setores indicados nas respetivas credenciais.

Artur Querido recomendou ainda aos peregrinos para que o acesso a estas duas zonas de Lisboa seja feito com grande antecedência, uma vez que as autoridades vão fazer a revista na entrada nestes locais.