Francisca encontra-se hoje com Papa revolucionário que a reaproximou da fé

Francisca Coutinho, de 26 anos, afastou-se da Igreja quando percebeu que por ser mulher não podia ser padre, mas esta quinta-feira está em Cascais com o Papa, a quem reconhece um papel revolucionário na instituição.

"Reconheço o papel ativo desta figura que está a revolucionar este mundo antigo", disse a jovem artista, que participou num mural pintado no interior da Scholas Occurrentes Portugal, a sede portuguesa da instituição criada em 2001 pelo então arcebispo de Buenos Aires e que o Papa Francisco visita esta quinta-feira.

Acompanhada de Margarida, irmã gémea e também artista, Francisca preparava-se nesta manhã de quinta-feira para entrar na sede da Scholas Portugal, instalada no centro histórico de Cascais desde 2019, para participar na inauguração do mural que ajudou a pintar, que ocupa o teto e as quatro paredes do interior da antiga escola Conde Ferreira.